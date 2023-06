Auf „Olympia-Mission“ unterwegs

„Für mich gilt es, auf der Olympia-Mission Erfahrung zu sammeln“, freut sich Degenfechter Josef Mahringer, erstmals mit dem ÖOC unterwegs zu sein. Auch wenn die sportliche Wertigkeit der European Games in Polen durch den Weltfechtverband FIE stark gemindert wurde.

„Krakau war als EM, wo es Punkte für die Olympia-Quali gibt, geplant gewesen, da aber keine Russen teilnehmen durften, wurde letztes Wochenende kurzerhand eine EM in Plovdiv eingeschoben“, erklärte der 25-Jährige von der Fecht-Union Linz, der in Bulgarien — im Herren-Degenbewerb war ein Russe am Start — den späteren Europameister Davide Di Veroli (ITA) am Rande einer Niederlage hatte. Schlussendlich musste er sich jedoch 12:14

geschlagen geben und mit EM-Rang 48 begnügen.

Im Einzel der European Games will der amtierende Staatsmeister am Dienstag die Weltklasse ärgern. „Ich habe mir vor der Saison zum Ziel gesetzt, drei Top-16-

Fechter zu schlagen, zwei sind noch ausständig“, meinte Mahringer schmunzelnd,

der auch am Donnerstag noch im rot-weiß-roten Team im Einsatz sein wird.

Von Daniel Gruber