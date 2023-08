Auf zur nächsten Rekordjagd

Max Verstappen will vor Heim-Publikum in Zandvoort Siegesserie in Formel 1 fortsetzen

Mit dem Heimrennen von Weltmeister Max Verstappen meldet sich die Formel 1 am Wochenende aus der Sommerpause zurück.

Der WM-Leader geht am Sonntag (15, live ServusTV) in Zandvoort im 14. Saisonlauf auf seinen elften Sieg los — und jagt bereits den nächsten Rekord. Mit einem weiteren Triumph würde der Red-Bull-Pilot die Bestmarke von Sebastian Vettel von neun Erfolgen in Serie einstellen.

Lesen Sie auch

Verstappen droht Ärger

„Ich freue mich darauf, die zweite Saisonhälfte in Angriff zu nehmen, und was könnte besser sein als ein Start in den Niederlanden? Es ist eine fantastische Strecke, und natürlich sind die Fans dort unglaublich“, sagte der Niederländer, der seit dem Comeback der Strecke 2021 ungeschlagen ist.

Nun droht allerdings Ärger mit der Polizei: Ein in Sozialen Medien selbst veröffentlichtes Video zeigt den Rennfahrer am Steuer eines Aston Martin in der Nähe von Nizza. Dabei raste er mit 124 km/h statt der erlaubten 90 durch den Canta-Galet-Tunnel und tippte während der Fahrt regelmäßig auf dem Touchscreen des Autos herum. Nun soll sich die Polizei eingeschaltet haben, es droht eine Geldstrafe.

Konkurrenz will angreifen

Die F1-Konkurrenz hofft indes, Red Bull in der zweiten Saisonhälfte näherzukommen. „Wir haben bei einigen Gelegenheiten gezeigt, dass wir in der Lage sind, mit Red Bull zu kämpfen. Zumindest im Qualifying“, sagte Ferrari-Teamchef Frederic Vasseur.

Die Italiener kamen dem österreichischen Team zuletzt in Spa mit Rang drei durch Charles Leclerc am nächsten. Auch Mercedes will angreifen. „Wir kommen gestärkt zurück und sind bereit für die zweite Hälfte der Saison. Es gibt noch viel zu erreichen und wir werden nicht nachlassen“, betonte Silberpfeil-Teamchef Toto Wolff.