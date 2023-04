Auftakt in neue F1-Zeitrechnung

Qualifying-Premiere in Baku, Frauen geben bei Spielberg-Debüt Vollgas

In Aserbaidschan kehrt die Formel 1 aus der dreiwöchigen Pause zurück und hat dabei für den Großen Preis von Baku am Sonntag (13) einige Neuerungen im Gepäck:

Eigene Sprint-Quali: Um den Zuschauern mehr Action auf der Strecke zu bieten, führt die Motorsport-Königsklasse ein zweites Qualifying ein. So wird es am Samstagvormittag (11.30) eine eigene Quali für den Sprint am Nachmittag (15.30, alles live ORF 1) geben.

„Das wäre eine fairere Lösung. Das Sprintrennen wird auch spannender, weil man mehr riskieren kann“, hatte sich Red-Bull-Motorsportberater Helmut Marko, der am Donnerstag seinen 80. Geburtstag feierte, bereits vor Wochen dafür ausgesprochen.

F1 subventioniert

„Formel Frau“: Am Wochenende startet am Red Bull Ring die Formel-1-Rennserie für Frauen. Die F1 Academy biete die „große Gelegenheit, den Talente-Pool zu vergrößern“ und den Sport „zugänglicher zu machen“, erklärte Geschäftsführerin Susie Wolff — Ehefrau von Mercedes-Motorsportchef Toto und bis 2015 Williams-Ersatzfahrerin.

Große Namen wie Jamie Chadwick, die dreifache W-Series-Meisterin, haben für die Premierensaison — 15 Fahrerinnen — verzichtet, die 165 PS starken Einheitswagen bewegen sich technologisch auf Formel-4-Niveau. Jedes Auto wird aber mit 150.000 Euro von der F1 subventioniert.