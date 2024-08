Auftaktsieg für Meister City – Niederlage für Glasner-Team

Erling Haaland und Mateo Kovacic haben Englands Fußball-Meister Manchester City einen erfolgreichen Ligastart beschert. Das Duo erzielte beim verdienten 2:0-Auswärtssieg gegen Chelsea die Tore für die Elf von Pep Guardiola. Oliver Glasner und Crystal Palace starteten hingegen mit einer 1:2-Niederlage im London-Duell bei Brentford in die neue Saison der Premier League.

Der österreichische Fußball-Trainer sah am Sonntag, wie Bryan Mbeumo den Kontrahenten gegen den Spielverlauf in Front schoss (29.). Ein Eigentor von Ethan Pinnock (56.) war für den Vorjahres-10. zu wenig, um beim Vorjahres-16. zu punkten, weil Yoane Wissa in der 76. Minute traf.

Meister City lieferte sich beim Tabellensechsten der Vorsaison eine umkämpfte Partie mit Chancen auf beiden Seiten. Chelsea, im ersten Spiel unter Chefcoach Enzo Maresca – ein früherer Co-Trainer Guardiolas – konnte seine Chancen im Gegensatz zum Serienchampion aber nicht verwerten. Haaland tankte sich nach Bernardo-Ablage durch (18.), sechs Minuten vor dem Ende nutzte der in Linz aufgewachsene Kovacic seine Freiheiten im Mittelfeld.