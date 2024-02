Austria besiegt Hartberg, Remis zwischen Altach und BW Linz

Die Wiener Austria hat beim Frühjahrsauftakt der Fußball-Bundesliga einen wichtigen Heimsieg im Kampf um die Meistergruppe gefeiert. Die „Veilchen“ setzten sich am Samstag gegen den Tabellenvierten Hartberg trotz eines frühen Rückstands mit 3:1 (1:1) durch und kletterten damit vorübergehend auf den siebenten Platz. Der SCR Altach erkämpfte dank eines späten Tores von Lukas Jäger (88.) zu Hause ein 1:1 (0:1) gegen Aufsteiger Blau-Weiß Linz.

Für die Wiener Austria begann das Bundesliga-Frühjahr mit einem Schock in der 5. Minute. Ersatztormann Mirko Kos konnte einen Volley des Ex-Austrianers Dominik Prokop zwar an die Stange klären, doch Maximilian Entrup staubte zur Hartberger Führung ab. Muharem Huskovic (13.) und ein Doppelschlag nach der Pause durch Dominik Fitz (51.) und Romeo Vucic (55.) ließen die knapp elftausend Austria-Anhänger dann aber doch noch jubeln. Mit 24 Punkten kletterten die Favoritener vorläufig auf Rang sieben hinter dem punktegleichen Stadtrivalen Rapid. Hartberg bleibt mit 29 Punkten Tabellenvierter.

Lesen Sie auch

Blau-Weiß Linz hat mit einem schmeichelhaften 1:1 in Altach Platz neun verteidigt und liegt nach 18 Runden weiter einen Punkt vor dem direkten Konkurrenten. Ronivaldo erzielte bei seinem Comeback nach Verletzungspause aus einem Foulelfmeter die lange anhaltende Gästeführung (31.). Lukas Jäger rettete den tonangebenden Vorarlbergern spät einen Punkt (88.). Beide Teams haben mit 14 bzw. 15 Punkten einen großen Vorsprung auf den Abstiegsplatz, auf dem Austria Lustenau steht.

Am Sonntag empfängt der Wolfsberger AC den SK Rapid im direkten Duell um einen Platz in den Top sechs, zeitgleich um 14.30 Uhr treffen die WSG Tirol und Schlusslicht Austria Lustenau im Kellerduell aufeinander. Zum Abschluss (17.00 Uhr) bekommt es der LASK mit Austria Klagenfurt zu tun. Bereits am Freitag trennten sich Serienmeister Salzburg und Vizemeister Sturm Graz im Schlager mit 1:1.