Austria holt 3:3 in Salzburg – Rapid besiegt Klagenfurt

Die Wiener Austria hat am Ostersonntag einen Punkt bei Meister Red Bull Salzburg entführt – beinahe wären es sogar drei gewesen. Die Wiener drehten eine dramatische Partie nach 0:2-Pausenrückstand und gingen in Führung. Benjamin Sesko rettete den Salzburgern in der 92. Minute mit einem umstrittenen Elfmeter, seinem zweiten Treffer im Spiel, das 3:3 und ihre Serie von nun 38 Bundesliga-Heimspielen ohne Niederlage. Rapid besiegte Austria Klagenfurt mit 3:1 (1:0).

Der erste Verfolger Sturm Graz konnte Tabellenführer Salzburg am Abend (Spielbeginn 17.00 Uhr) mit einem Sieg beim LASK bis auf einen Zähler naherücken. Rapid überholte vor dem Wiener Derby kommende Woche den Stadtrivalen Austria um einen Zähler und schob sich hinter dem LASK auf Rang vier.

