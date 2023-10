Austria Wien siegt in Tirol, Remis zwischen Altach und WAC

Die Wiener Austria hat am Sonntag in der 11. Runde der Fußball-Bundesliga ihren dritten Saisonsieg eingefahren. Die „Veilchen“ von Trainer Michael Wimmer gewannen in Innsbruck gegen die WSG mit 2:0 (1:0), die Tiroler mussten nach einer Roten Karte für David Gugganig die letzten 20 Minuten in Unterzahl bestreiten. In Altach trennten sich der SCR und der Wolfsberger AC 0:0. Im letzten Spiel der Hinrunde empfängt der SK Rapid in Hütteldorf Austria Klagenfurt (17.00 Uhr).

In der Tabelle bleibt der WAC mit 14 Punkten Siebenter unmittelbar vor den Altachern (13). Die Austria aus Wien hält nun bei zwölf Zählern auf Rang neun, die WSG (5) ist Elfter.

