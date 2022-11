Auswärtssiege für Salzburg und WAC

Red Bull Salzburg und der WAC haben am Sonntag in der letzten Fußball-Bundesliga-Runde vor der Winterpause Auswärtssiege gefeiert. Der Titelverteidiger und Spitzenreiter kam bei Austria Klagenfurt zu einem 1:0, mit dem gleichen Resultat setzten sich die Kärntner bei der Wiener Austria durch. Bereits am Samstag hatte Rapid in Hartberg 2:1 gewonnen. Die WSG setzte sich gegen Ried 2:0 durch, zudem behielt Austria Lustenau gegen Altach mit 3:0 die Oberhand.

Die 16. Runde wird ab 17.00 Uhr mit dem Duell zwischen dem Dritten LASK und dem Zweiten Sturm Graz abgeschlossen. Das erste Match im neuen Jahr steigt am 10. Februar.

