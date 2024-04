Badminton: Fans sollen Traun zum 16. Meistertitel treiben

Nach dem Badminton-Krimi und dem Trauner Sieg im „Golden Set“ im zweiten Finalspiel folgt nun am Mittwoch, 1. Mai, das entscheidende und dritte Finalspiel zwischen dem Vizemeister Askö Traun und dem amtierenden Meister ASV Pressbaum.

Nach den beiden Heimsiegen beider Vereine steht es in der Best-of-threeFinalserie um die Meisterschaft der Badminton Bundesliga 1:1. Die Entscheidung im dritten Endspiel fällt am Mittwoch ab 15 Uhr im Trauner Sportzentrum.

Heimvorteil nutzen

Die Trauner Mannschaft erwartet auch im Entscheidungsspiel wieder ein ebenbürtiges Duell. Den Heimvorteil wollen die Oberösterreicher aber für sich nutzen und den insgesamt 16. Meistertitel nach Traun holen.

„Es ist wieder eine spannende Auseinandersetzung auf höchstem Niveau zu erwarten. Die Zuschauer haben dabei eine wichtige Rolle. Wenn es uns gelingt, wieder eine derartige Stimmung, wie am Samstag zu erzeugen, haben wir leichte Vorteile gegenüber unseren Gästen aus Niederösterreich“, appellierte der Trauner Teammanager Herbert Koch an die Fans des Askö Traun.

Für die Niederösterreicher gilt es hingegen die Niederlage im „Golden Set“ vergangenes Wochenende schnellstmöglich zu verarbeiten und am Mittwoch die nächste Gelegenheit zur Titelverteidigung zu nutzen.

„Während Iskandar Zulkarnain und Adi Pratama daheim in Pressbaum klare Siege feiern konnten, nutzen die Trauner Spieler den Heimvorteil in Traun. In jedem Fall verspricht auch das dritte Finalspiel wieder beste Badminton-Unterhaltung zu bieten“, erwartete der Pressbaumer Teammanager Andreas Meinke auch im Entscheidungsspiel Badmintonsport auf höchsten Niveau.