Badminton-Traditionsklub steigt aus der Bundesliga aus

In der Badminton-Bundesliga kämpfte das Bundesligateam in dieser Saison um den Verbleib in der höchsten Spielklasse. Dieses Unterfangen wurde sportlich souverän gewährleistet.

In der ordentlichen Generalversammlung hat jedoch der Vereinsvorstand eine weitere Teilnahme an der höchsten Spielklasse abgelehnt. Damit steigt der Askö BSC 70 Linz nach über 50-jähriger, ununterbrochenen Zugehörigkeit aus der Badminton Bundesliga aus und beendet die Teilnahme am Ligabetrieb auf höchstem Niveau.

Zum einen konnte der Vereins nicht mehr ausreichend Freiwillige für den Bundesliga-Betrieb bereitstellen, zum anderen sind durch die Rahmenbedingungen die Möglichkeiten zunehmend eingeschränkt. Sämtliche Spielerverträge wurden mit aufgelöst bzw. nicht verlängert.

Der Verein möchte jedoch langfristig wieder in die Bundesliga zurückkehren, nun soll aber vorerst der Umbau geschafft und die Kräfte in der Vereinsarbeit gebündelt werden.

Der BSC 70 Linz ist einer der erfolgreichsten Badminton Vereine Österreichs, unvergessen bleibt der Europacup-Sieg im Jahr 1992 als erstem österreichischen Klub bislang. Darüber erkämpfte der BSC 70 sieben Mannschafts-Staatsmeistertitel, den vorerst letzten in der Saison 2021/2022.

Neue Vereinsführung

Nach dem schon vor drei Jahren eingeläuteten Ende der Obmann-Tätigkeit von Reinhard Hechenberger blieb innerhalb des Vorstands kein Stein am anderen. Neo-Obmann Stephan Ziermayr wird künftig von Nikita Arnold im Tagesgeschäft unterstützt.

Für die Finanzen wurden Christoph Kainrath als Vorsitzender und Johann Burgstaller als sein Stellvertreter nominiert. Als Schriftführer fungieren Ursula Hochgatterer und Arthur Tomsovic. Die sportlichen Belange werden durch Harald Hochgatterer und Andreas Böhm koordiniert. Beide waren zuletzt für die Kaderplanung, Durchführung der Bundesliga und für das Team zuständig.

Ehrenvoller Abgang

Langzeit-Obmann Hechenberger wurde für seinen mehr als 20-jährigen Einsatz für den BSC 70 geehrt, das nunmehrige Ehrenmitglied des Vereins bekam zudem von OÖBV-Vizepräsident Andreas Rabel das Goldene Ehrenzeichen des Verbandes überreicht.

„Aus meiner persönlichen Sicht ist es schade, dass der neue Vereinsvorstand sich nicht mehr zur Teilnahme an der Bundesliga entschieden hat. Der BSC 70 Linz hat eine 50-jährige Tradition in der Bundesliga und die Liga mit den Erfolgen geprägt. Ich wünsche ich mir, dass der Verein wieder zu alter Stärke zurückfinden kann. Die Erfolge die über die Ausbildung von Nachwuchssportlern funktionieren kann und wird, soll dem BSC 70 Linz wieder auf das höchste Badminton Niveau bringen. Weiterhin werde ich als Bundesliga-Referent für den Österreichischen Badminton Verband zur Verfügung stehen“, blickte Hechenberger mit etwas Wehmut zurück.