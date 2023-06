Bagnaia holt bei Heim-MotoGP in Mugello dritten Saisonsieg

Mit seinem Sieg beim MotoGP-Heimrennen von Mugello hat der Italiener Francesco Bagnaia seine Führung in der Motorrad-Weltmeisterschaft am Sonntag ausgebaut. Der Ducati-Pilot, der schon im Sprintrennen tags zuvor gesiegt hatte, triumphierte in der Toskana vor seinen Markenkollegen Jorge Martin (ESP) und Johann Zarco (FRA) und holte damit seinen dritten Saisonsieg. In der Gesamtwertung führt Bagnaia nun 21 Punkte vor seinem ersten Verfolger Marco Bezzecchi, der Achter wurde.

Der südafrikanische KTM-Fahrer Brad Binder klassierte sich als bester nicht Ducati-Fahrer auf Rang fünf. In der Konstrukteurswertung liegt die oberösterreichische Motorradschmiede weit hinter Ducati auf dem zweiten Platz.

Für den sechsfachen Weltmeister Marc Marquez (Honda) begann das Rennen zwar in der ersten Reihe, endete aber schon in der sechsten Runde mit einem Sturz. Sein Bruder Alex (Ducati) rutschte – Rang drei vor Augen – ebenfalls ins Kiesbett.