Bagnaia MotoGP-Sieger in Assen – Binder nach Strafe Vierter

MotoGP-Weltmeister Francesco Bagnaia hat am Sonntag den Großen Preis der Niederlande in Assen gewonnen. Der italienische Ducati-Pilot siegte nach 26 Runden rund 1,2 Sekunden vor Pole-Fahrer Marco Bezzecchi (Ducati) und baute damit seine WM-Führung aus. KTM-Fahrer Brad Binder kam zwar als Dritter ins Ziel, wurde aber wegen einer Strafe wegen Überschreitens des Track-Limits um einen Platz auf Rang vier versetzt. Platz drei erbte Aprilia-Mann Aleix Espargaro.

Binder zeigte einmal mehr einen starken Start und eroberte von der fünften Position die Führung, die er jedoch in Runde drei an Bagnaia verlor. Zu diesem Zeitpunkt war Binders Teamkollege Jack Miller bereits aus dem Rennen, der Australier stürzte in Runde zwei und schied aus. Das gleiche Schicksal ereilte mehrere Piloten, darunter auch Ex-Weltmeister Fabio Quartararo (Yamaha), der am Samstag noch Sprint-Dritter geworden war.

An der Spitze blieb Binder zwar zunächst am Weltmeister dran, wurde jedoch nach zwei Dritteln des Rennens von Sprint-Sieger Bezzecchi überholt. Damit waren die finalen Positionen bezogen, wenngleich sich der KTM-Pilot am Ende noch den Angriffen von Espargaro erwehren musste. Zwar hielt der Südafrikaner diesen stand, doch in der finalen Runde unterlief ihm der gleiche Fehler wie im Sprint: Binder verletzte erneut die Tracklimits in Kurve acht und wurde durch eine Strafe um einen Platz nach hinten versetzt. Das Podium war damit für den 27-Jährigen dahin. Im Sprint war Binder von drei auf fünf zurückgefallen.

Bagnaia hat in der WM-Wertung nun 35 Punkte Vorsprung auf Jorge Martin (Ducati), der am Sonntag Fünfter wurde. 36 Zähler Rückstand hat Bezzecchi.

Erneut nicht am Start war der sechsfache MotoGP-Weltmeister Marc Marquez. Der Spanier zog wegen körperlicher Probleme zurück, zudem wurde er von den Rennärzten für nicht einsatzfähig erklärt. Der Honda-Fahrer war vor einer Woche in Deutschland fünfmal zu Sturz gekommen, in Assen war er zwei Mal im Kiesbett gelandet. „Neben der Knöchelverletzung und dem Fingerbruch habe ich eine gebrochene Rippe, die mir starke Schmerzen bereitet“, erklärte Marquez auf Social Media.