Die Baltimore Ravens sind am Samstag (Ortszeit) bei ihrem Play-off-Einstieg ihrer Favoritenrolle gerecht geworden und stehen im Semifinale der National Football League (NFL). Das Topteam des Grunddurchgangs um Quarterback Lamar Jackson besiegte daheim die Houston Texans 34:10. Um den Einzug in die Super Bowl geht es gegen den Sieger des Sonntagduells der Buffalo Bills mit den Kansas City Chiefs. In der Nacht auf Sonntag empfangen die San Francisco 49ers die Green Bay Packers.

Video Ich möchte eingebundene Social Media Inhalte sehen. Hierbei werden personenbezogene Daten (IP-Adresse o.ä.) übertragen. Diese Einstellung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft in der Datenschutzerklärung oder unter dem Menüpunkt Cookies geändert werden. Inhalt erlauben