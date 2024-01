Basketball: Flyers Wels hoffen im Cup-Finale auf den großen Wurf

Am Sonntag geht es um den ersten Basketball-Titel des Jahres und eine Mannschaft wird den heiß ersehnten Pokal nach langer Pause wieder in die Höhe stemmen können. Die Fans der Lions warten ja schon seit 2001 auf den nächsten Cupsieg, die Flyers waren in ihrer kurzen Laufbahn (seit 2017) gar noch nie in einem Endspiel. Als der Club noch WBC hieß, gelang anno 2006 der einzige Cuperfolg.

Sowohl in der Liga als auch im Cup haben die beiden Teams die gleiche Bilanz, die Fans im ausverkauften Lions Dome dürfen sich also auf ein spannendes Duell freuen. Spielbeginn des Basketball Austria Cup-Finale ist um 15.30 Uhr, es wird live auf ORF Sport+, Laola1.tv und basketballaustria.tv übertragen.

Die Flyers müssen also auswärts ran – mal wieder. Dass das vielleicht kein großer Nachteil ist, hat spätestens der Overtime-Sieg gegen die Dukes bewiesen. „Ich bin heiß. Die Atmosphäre wird dank der mitreisenden Welser Fans brodeln. Wir gehen mit einem super Gefühl ins Spiel und werden alle Kraft auf dem Feld lassen“, betonte Guard Chris von Vintel.

„Das Cup-Finale ist für den gesamten Club ein absolutes Highlight. Jeder Spieler, Trainer und Funktionär hat sich das hart erarbeitet. Natürlich möchte man sich nun für diese harte Arbeit auch belohnen und den Titel nach Wels holen“, ergänzte Trainer Sebastian Waser.

Sportlich gesehen stehen beide Teams nach 18 Spielen in der Superliga und 3 absolvierten Begegnungen im Cup völlig ausgeglichen bei jeweils 14 Siegen. “Spannender und ausgeglichener könnte es somit nicht sein. Der Umstand, dass Traiskirchen zu Hause spielt und nochmals für das Finale am Transfermarkt zugeschlagen hat, macht sie ein wenig zum Favoriten. Dennoch wollen wir mit kühlem Kopf und viel Intensität das Finale gewinnen“, so Waser.