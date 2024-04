Basketball-Meister Gmunden schon im Viertelfinale entthront

Die Oberwart Gunners haben im Viertelfinale der Basketball-Superliga Noch-Meister Swans Gmunden ausgeschaltet.

Im vierten Spiel der „Best of 5“-Serie schafften die Burgenländer am Samstag daheim mit 61:58 (33:24) den entscheidenden Sieg zum 3:1.

Die Partie schien nach dem ersten Viertel, in dem die Gäste nur sechs Punkte erzielten, schon entschieden.

Gmunden kämpfte sich aber wieder heran und glich im Schlussviertel sogar aus, Oberwart hatte jedoch den längeren Atem.

„Es kann nicht jede Saison so gut sein“

„Glückwunsch an meine Mannschaft zum Kampf, Gratulation aber auch an Oberwart zum Aufstieg. Schlussendlich muss man sagen, dass es verdient war”, bilanzierte Richard Poiger, sportlicher Leiter der Swans.

„Wir wollten, irgendwie konnten wir heute aber nicht, am Schluss hat uns bei den Würfen auch das Glück gefehlt. Somit verabschieden wir uns in die Sommerpause“, so Poiger.

Auch Spieler Benedikt Güttl gratulierte Oberwart zum Aufstieg: „Sie waren über die Serie gesehen giftiger, wollten es mehr. Ich bin trotzdem stolz auf die Jungs, wir haben uns oft zurückgekämpft, haben alles am Parkett gelassen. Das tut jetzt natürlich weh, aber es kann nicht jede Saison so gut sein. Wir müssen daraus lernen und nächste Saison stärker zurückkommen.“

Ebenfalls bereits im Halbfinale steht bekanntlich Klosterneuburg (3:0 gegen Kapfenberg), am Sonntag steigt in den beiden übrigens Viertelfinal-Duell das vierte Match.

Die Flyers Wels kämpfen in Graz (17.30 Uhr) gegen das Aus – sie liegen in der Serie 1:2 zurück. Wie auch St. Pölten gegen Traiskirchen.