Basketball: Österreich kennt die EM-Quali-Gegner

Das österreichische Basketball-Nationalteam trifft in der letzten Runde der Pre-Qualifiers für die Europameisterschaft 2025 auf Bulgarien und Norwegen. Das ergab die Auslosung in Mies/Schweiz am Dienstag.

Der Gruppensieger steigt in die letzte Phase der EM-Quali auf, wo in acht Vierergruppen die EM-Tickets vergeben werden. Die vier Runden werden im Zeitraum zwischen dem 22. Juli und dem 5. August gespielt.

„Bulgarien ist neben Kroatien sicher das nominell stärkste Team dieser Qualifikationsphase“, sagte ÖBV-Teamchef Chris O’Shea. Die Bulgaren haben mit Sasha Vezenkov von Olympiacos Piräus den EuroLeague-Topscorer in ihren Reihen.

„Auch Norwegen ist auf keinen Fall zu unterschätzen“, ergänzte O’Shea. Die ÖBV-Auswahl startet am 22. Juli in Bulgarien, vier Tage später ist Norwegen zu Gast.