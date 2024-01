Bayern bei Beckenbauer-Gedenken mit standesgemäßem 3:0-Sieg

Bayern München ist an einem vom Gedenken an Franz Beckenbauer geprägten Abend standesgemäß aus der Winterpause zurückgekehrt. Der Serienmeister besiegte die TSG Hoffenheim am Freitag in der Allianz Arena mit 3:0 (1:0) und verringerte den Rückstand auf Tabellenführer Bayer Leverkusen in der deutschen Fußball-Bundesliga auf einen Punkt. Mann des Spiels war Jamal Musiala, der die ersten beiden Tore (18., 70.) erzielte – jeweils nach Vorarbeit von Leroy Sane.

Konrad Laimer agierte bei den Bayern als Rechtsverteidiger, sein ÖFB-Teamkollege Florian Grillitsch spielte bei den Hoffenheimern im Abwehrzentrum durch. Musiala setzte den Ball bei seinem ersten Treffer aus spitzem Winkel ins lange Eck. Nach Seitenwechsel leitete der 20-Jährige die Aktion selbst mit einer sehenswerten Ballannahme ein und vollendete nach einem Doppelpass mit Sane. Zudem traf Musiala bei Temperaturen deutlich unter dem Gefrierpunkt mit einem Distanzschuss die Stange (58.).

Hoffenheim hatte zwischenzeitlich im Minutentakt drei Großchancen auf den Ausgleich, belohnte sich aber nicht (63. bis 65.). Maximilian Beier und Andrej Kramaric scheiterten in dessen 500. Pflichtspiel für den FC Bayern entweder an Manuel Neuer oder der Latte. Als dann auch noch Grischa Prömel wegen Foulspiels Gelb-Rot sah, war die Partie gelaufen (74.). Den Schlusspunkt setzte Bayerns Stürmerstar Harry Kane, der mit seinem 22. Saisontor den Hinrunden-Rekord seines Vorgängers Robert Lewandowski in der Liga egalisierte (91.).

Die Bayern haben neun ihrer vergangenen zehn Ligaspiele gewonnen. Sie haben nun ebenso wie Leverkusen 16 Partien ausgetragen, haben aber noch ein Nachtragsspiel gegen Union Berlin ausständig. Die in dieser Saison noch ungeschlagenen Leverkusener sind am Samstag (15.30 Uhr/live Sky) beim FC Augsburg im Einsatz, müssen bei ihrem letzten Spiel in der Hinrunde aber nicht zuletzt aufgrund des Afrika-Cups mehrere Stammspieler vorgeben.