Bayern-Legende Beckenbauer bekommt Bronzestatue vor Stadion

Franz Beckenbauer soll vor der Münchner Allianz Arena eine Statue bekommen. Im Andenken an die am 7. Jänner dieses Jahres verstorbene deutsche Fußball-Legende soll auf einem Sockel in Form der bayerischen Raute der „Kaiser“ in 1,5-facher Lebensgröße in einer eleganten Pose als Dirigent des Spiels in Bronze gegossen werden. Dies teilte am Sonntag die Kurt-Landauer-Stiftung mit, die auch eine Statue für den früheren Weltklasse-Stürmer Gerd Müller vorangetrieben hatte.

Der „Bomber der Nation“ war am 15. August 2021 gestorben, im September vergangenen Jahres war die Münchner Vereinsikone mit einer Bronze auf der Esplanade der Allianz Arena geehrt worden. Die Verantwortlichen rechnen dank der Vorerfahrung mit einer Umsetzungsdauer von rund 18 Monaten für das Beckenbauer-Projekt.

Beckenbauer stieß 1959 als Jugendspieler zum FC Bayern München. Insgesamt spielte er 18 Jahre für den Münchner Verein und trug maßgeblich zum Aufstieg Bayerns als erfolgreichster deutscher Fußballclub bei. 1994 und 1996 leitete Beckenbauer den Verein auch als Interims-Trainer.