FC Bayern schmeißt Trainer Julian Nagelsmann raus

Deutschlands Fußball-Serienmeister FC Bayern hat laut Medienberichten in der Länderspielpause für einen Trainer-Hammer gesorgt und sich von Julian Nagelsmann getrennt. Das berichteten die „Bild“-Zeitung und der anerkannte Transfermarkt-Experte Fabrizio Romano am Donnerstagabend. Vom FC Bayern gab es dazu zunächst keine Reaktionen. Neuer Coach soll Thomas Tuchel werden.

Der Rekordmeister war nach der 1:2-Niederlage am vergangenen Sonntag in der Bundesliga auf den zweiten Platz abgerutscht. Trotzdem kommt die Trennung zum jetzigen Zeitpunkt überraschend. Wie der TV-Sender Sky berichtete, soll es an diesem Freitag einen Termin bei den Bayern-Bossen geben, bei dem Nagelsmann erst von der Trennung in Kenntnis gesetzt werde.

Nach der Länderspielpause kommt es dann direkt zum Kracher gegen den Tabellenführer Borussia Dortmund – und dabei könnte es zu einem äußert pikanten Wiedersehen kommen. Denn wie der „Kicker“ berichtete, soll es in den vergangenen Tagen bereits Kontakt zwischen dem ehemaligen BVB-Trainer Tuchel und den Münchnern gegeben haben. Laut Romano sollen sich die Münchner und Tuchel einig sein. Die Vertragsunterlagen sollten noch am Abend fertiggestellt werden.

Der 49-jährige Tuchel hatte im Sommer 2021 mit Chelsea die Champions League gewonnen, musste im September vergangenen Jahres aber seinen Platz bei den Blues räumen. Zuvor hatte er bei Paris Saint-Germain gearbeitet. Nagelsmann war im Sommer 2021 von RB Leipzig an die Isar gewechselt. Der Vertrag des 35-Jährigen wäre eigentlich noch bis zum 30. Juni 2026 gültig.