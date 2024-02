Bei allem Respekt vor Klagenfurt sollen die Punkte in Linz bleiben

Eine Woche nach dem Ausscheiden im ÖFB Pokal (2:3 gegen RB Salzburg) steht für die Linzer Athletiker der Aufgalopp ins Frühjahr an. In Runde 18 der Admiral Bundesliga gastiert am Sonntag (17 Uhr, live Sky Sport Austria) der SK Austria Klagenfurt in der Raiffeisen Arena.

Dabei wollen die Athletiker drei Punkte einfahren und zum vierten Mal in Folge ungeschlagen bleiben. Mit 32 Zählern, zwei mehr als zum selben Zeitpunkt der vergangenen Saison, haben sich die Linzer eine gute Ausgangsposition für die verbleibenden fünf Runden des Grunddurchganges geschaffen.

Mit Klagenfurt gastiert jedoch ein unangenehmer Gegner auf der Linzer Gugl. Die Kärntner mussten in dieser Saison erst drei Niederlagen hinnehmen, ebenso viele wie der LASK also, zudem stehen acht Unentschieden bei der Elf von Trainer Peter Pacult zu Buche.

Daher forderte LASK-Trainer Thomas Sageder vollste Konzentration und Respekt für den nur vermeintlich „leichten“ Gegner. „Gegen Liverpool muss ich niemanden motivieren, gegen Klagenfurt ist es schon schwieriger, eine Topleistung abzurufen.“

Noch ungeschlagen

Dem LASK sollte nicht nur die tolle Heimbilanz in der Raiffeisen-Arena den Rücken stärken, sondern zahlreiche Fans. 10.000 Karten für den Sonntag waren am Freitagmittag bereits verkauft, damit wird eine ansehnliche und lautstarke Kulisse die Gäste vom Wörthersee auf der Gugl empfangen.

Zudem ist der LASK in der laufenden Bundesliga-Saison vor eigenem Publikum noch ungeschlagen, in den acht Heimpartien standen sechs Siege und zwei Unentschieden zu Buche. Sechsmal stand hinten die Null, dank der Qualitäten der LASK-Defensivabteilung von Goalie Tobias Lawal.

Die Bilanz gegen den aktuellen Gegner ist ebenfalls makellos, Klagenfurt konnte die Linzer in den letzten Jahren nie bezwingen. In den 18 Duellen seit der sportlichen und organisatorischen Neuaufstellung der Klagenfurter Austria holte der LASK 14 volle Erfolge und vier Remis.

Die jüngsten beiden Duelle gingen jedenfalls an die Linzer, am 30. April beim 4:0 auf der Gugl und am 19. September mit einem 3:1 in der Kärntner Landeshauptstadt.

Guter Start wichtg

LASK-Cheftrainer Sageder glaubt an einen guten Start ins Frühjahr. „Austria Klagenfurt spielt eine starke Saison und hat sich mehrfach als unangenehmer Gegner erwiesen, der unter anderem über ein gutes Kollektiv und eine stabile Defensive verfügt. Ein Schlüssel wird sein, sehr variabel zu agieren und gute Lösungen in Ballbesitz parat zu haben. Es ist unser klares Ziel, einen erfolgreichen Start hinzulegen und die drei Punkte in der Raiffeisen Arena zu behalten.“

Von Andy Hörhager