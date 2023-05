Beim HC Linz ist Träumen erlaubt

Handballer legen in der Viertelfinal-Serie am Freitag bei Favorit Hard los

„Von der Papierform her ist Hard der große Favorit, liegen unsere Chancen in Prozent vielleicht bei 30:70“, sagte mit Bernhard Ditachmair der Präsident des HC Linz AG.

Kämpferischer Nachsatz: „Das Träumen muss erlaubt sein. Wenn die Tagesform stimmt, können wir auch diesen Gegner zwei Mal schlagen.“

Die Stahlstadt-Handballer starten am Freitag in Vorarlberg in die Viertelfinalserie (Best-of-3). Der Außenseiterrolle ist sich auch Trainer Milan Vunjak bewusst.

Sorge um Neuzugang

„Hard spielt ein extrem hartes Spiel. Das müssen wir annehmen und klug agieren“, erklärte der Coach, dessen Team nach internen Beratungen nicht heute, sondern wie üblich erst am Spieltag ins „Ländle“ reisen wird.

In den Bus steigen auch die zuletzt verletzten Zwillinge Max und Alex Hermann. Letzterer brennt besonders auf die Duelle mit dem Ex-Klub: „Über eine starke Teamleistung können wir den Gegner packen.“ Sorgen bereitet den Linzern aktuell ein Neuzugang für 2023/24. Goalie Flo Kaiper verletzte sich im Nationalteam am Knie. Der befürchtete Kreuzbandriss dürfte aber ausgeblieben sein.

Von Christian Baumberger