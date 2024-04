Beim LASK soll die Freude am Fußballspielen wieder einkehren

„Wir werden in den paar Tagen nicht den Fußball neu erfinden.“ Mit Cheftrainer Thomas Darasz und dem 3:1-Sieg über Meister Salzburg ist ein wenig alte Lockerheit zurück beim LASK. Dies soll auch so bleiben. Darasz predigt die Freude am Fußball, taktische Ordnung am Feld und sieht viel lieber spielerische Kreativität denn kämpferische Qual(-itäten).

Die Stimmung im Klub sei deutlich verbessert, der Erfolg gegen den Serienmeister aus der Mozartstadt bei seinem Debüt als Cheftrainer habe viel bewirkt, so Darasz. „Der Druck ist weg, die Spieler sind alle motiviert, der Sieg hat viel geholfen.“

Der kommende Gegner sei jedenfalls keine leicht zu knackende Nuss, ist Darasz überzeugt. „Wichtig wird sein, eine gute Balance an den Tag zu legen und gute Entscheidungen am Spielfeld zu treffen. Darüber hinaus wollen wir mit viel Selbstbewusstsein, Mut und Freude auftreten und unsere Stärken auf den Platz bringen.“

Dem pflichtete auch LASK-Profi Florian Flecker bei. „Die Kleinigkeiten funktionieren wieder, wir gehen gut vorbereitet in die Partie gegen Hartberg.“

Wichtige Woche

Binnen acht Tagen warten nun drei richtungsweisende Spiele auf die Linzer Athletiker. Auf den zweiten Heimauftritt der Saison gegen Hartberg am Sonntag (14:30 Uhr, live Sky Sports Austria) folgt schon drei Tage später das Retourmatch in der Steiermark, ehe am darauffolgenden Sonntag der SK Rapid in der Raiffeisen Arena auf der Gugl gastiert.

Mit Punktezuwächsen gegen Hartberg soll vor allem Platz drei gefestigt werden, während Verfolger Rapid in den beiden Begegnungen mit dem SK Sturm Graz weiter an Boden verlieren sollte, hoffen die Linzer auf eine Vorentscheidung im Rennen um Platz drei und den damit verbundenen lukrativen Fixplatz im Europacup.

Am Freitagmittag waren bereits gut 10.000 Karten für das Hartberg-Heimspiel abgesetzt, der LASK darf damit auf eine tolle Kulisse hoffen. Wie lautstark die Unterstützung ausfallen wird, war indes ob der Fanproteste ungewiss.

Letzter Sieg gegen Hartberg im Frühjahr 2020

Die letzten Siege über den TSV gelangen den Athletikern aber in der Saison 2019/2020, jeweils mit 5:1, lang ist’s her.

Die Gesamtbilanz spricht mit zwar zehn Siegen, zwölf Remis und fünf Niederlagen klar für die Schwarz-Weißen. Aber von den letzten zehn Matches wurde kein einziges gewonnen, aber bei sieben Remis drei verloren.

In den jüngsten drei Begegnungen wurden stets die Punkte geteilt, in dieser Saison fiel in zwei Spielen noch kein Treffer. Für den LASK spricht am Sonntag die Heimstärke in der Raiffeisen Arena, von 13 Heimmatches in der laufenden Saison gingen nur zwei verloren.