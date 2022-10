Beim Team der Stunde sucht LASK Weg zurück auf die Siegerstraße

Dafür sollen gegen Austria Klagenfurt am Samstag (17) wieder mehr Tore her

Seit fünf Spielen wartet der LASK in der Fußball-Bundesliga bereits auf einen Sieg. Das soll sich nun ausgerechnet gegen die Mannschaft der Stunde ändern: Austria Klagenfurt geht nach drei vollen Erfolgen in Serie und nur einer Niederlage aus den letzten sechs Runden mit breiter Brust ins Spiel.

„In Anbetracht dessen, dass wir punktetechnisch zuletzt nicht so gut abgeschnitten haben, wird das für uns eine schwere Aufgabe“, weiß LASK-Trainer Dietmar Kühbauer.

Lesen Sie auch

Hatten sich die Linzer zu Saisonbeginn noch sehr effizient gezeigt, haperte es trotz vieler Chancen zuletzt auch an der Ausbeute vor dem gegnerischen Tor. In den vergangenen fünf Partien erzielten die Athletiker nie mehr als ein Tor.

„Wir müssen den Ball einfach wieder dort reinbringen, wo es am wichtigsten ist. Daran müssen wir arbeiten“, betonte Kühbauer, der die Mannschaft zuletzt nach dem 0:3 gegen Hartberg in Sachen Mentalität in die Pflicht nahm: „Speziell wenn wir in Rückstand geraten, will ich ein anderes Engagement sehen. Das ist einfach die Pflicht“, stellte der LASK-Trainer klar.

Die Kärntner erwartet Kühbauer, der auf Anselm, Balic, Boller, Letard, Twardzik und Wiesinger verzichten muss, vor allem körperlich präsent: „Teams von Peter Pacult sind für ihren physischen Fußball bekannt — da gilt es für uns, dagegenzuhalten.“