Belgien gegen ÖFB-Team ohne Kevin de Bruyne

Das belgische Fußball-Nationalteam muss im EM-Qualifikationsspiel am Samstag in Brüssel gegen Österreich und drei Tage später in Tallinn gegen Estland auf seinen Topstar verzichten.

Manchester-City-Regisseur Kevin de Bruyne fällt nach seiner im Champions-League-Finale erlittenen Muskelverletzung aus. „Ich werde beim Nationalteam hundertprozentig nicht dabei sein. Das ist schade, denn ich hätte mein 100. Länderspiel gemacht“, wurde der 31-Jährige in der „Sun“ zitiert.

De Bruyne wurde beim 1:0 in Istanbul gegen Inter Mailand in der 36. Minute wegen einer Oberschenkel-Blessur ausgetauscht. Probleme in dieser Körperregion begleiten den Mittelfeldspieler nach eigenen Angaben schon seit zwei Monaten, weshalb er zuletzt einige Matches versäumte. „Ich habe es immer wieder hinbekommen, aber diesmal habe ich einen starken Riss gespürt und konnte nicht mehr weitermachen“, meinte der Belgier.

Wie lange De Bruyne ausfallen wird, ist noch offen. „Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich wird es irgendwann in dieser Woche eine genauere Untersuchung geben.“ De Bruyne hat in der nun abgelaufenen Saison weit über 50 Pflichtspiele absolviert.