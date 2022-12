Belgien-Kapitän Eden Hazard beendet Teamkarriere

Belgiens Kapitän Eden Hazard hat seine Nationalmannschaftskarriere nach dem bitteren Fußball-WM-Aus nach der Gruppenphase in Katar beendet. Der 31-jährige Real-Madrid-Akteur verkündete den zuvor bereits erwarteten Rücktritt am Mittwoch via Instagram. „Danke für das ganze Glück seit 2008. Ich habe mich entschieden, meine internationale Karriere zu beenden. Die Nachfolger stehen bereit. Ich werde euch vermissen“, schrieb der Mittelfeldspieler.

Dem belgischen Team, das 2018 in Russland noch WM-Dritter geworden war, steht ein großer Umbruch bevor. Trainer Roberto Martínez hatte bereits unmittelbar nach dem letzten Gruppenspiel gegen Kroatien (0:0) sein Ende als Coach der „Roten Teufel“ verkündet. Zudem war das Team in Katar überaltert und zerstritten. Es werden weitere Rücktritte erwartet. Hazard befindet sich seit Jahren im Leistungstief. Der einstige Weltklassespieler kommt bei Real kaum noch zum Zug und spielte auch bei der WM schwach. Im Nationaltrikot spielte er 126 Mal und brachte es dabei auf 33 Tore.

