Bewegung und Action in den Sommerferien

Die Vorfreude auf die Sommerferien steigt bereits bei Tausenden Schülerinnen und Schülern in Oberösterreich. Damit Kinder und Jugendliche auch in dieser Zeit Freude an Bewegung haben, bietet die SPORTUNION in diesem Jahr wieder spannende und vielfältige Bewegungsmöglichkeiten in ganz Oberösterreich an.

„Uns ist es ein großes Anliegen, im Sommer attraktive Bewegungsangebote für Kinder zu schaffen. Auch in den Ferien ist es wichtig in Bewegung zu bleiben“, betonte SPORTUNION OÖ-Präsident Franz Schiefermair.

Lesen Sie auch

„Unsere 26 Bewegungscoaches und ausgebildeten Vereinstrainerinnen und -trainer schaffen hierfür die perfekten Rahmenbedingungen, um den Kindern und Jugendlichen Freude an Bewegung zu vermitteln.“

Insgesamt 13 UGOTCHI Bewegungsfeste sind heuer in ganz Oberösterreich für Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren geplant.

Kostenlose Teilnahme

Organisiert werden sie von der SPORTUNION in Kooperation mit Vereinen. Bei diesem Bewegungsfest handelt es sich um einen Parcours mit verschiedenen Stationen, die Fähigkeiten wie Koordination, Schnelligkeit oder Beweglichkeit bei den Kindern schulen. Die Teilnahme an den Bewegungsfesten ist kostenlos, jedoch nur mit Online-Anmeldung möglich.

Für die größeren Kids warten in Laussa coole Sommerwochen. Beim UGOTCHI Actioncamp (8 – 14 Jahre) können sie verschiedene Sportarten für sich entdecken. Die Trendsportwoche „just MOVE it“ (14 bis 19 Jahre) bietet Jugendlichen die Möglichkeit von Profis Sportarten wie Parkour- und Freerunning, Klettern, Slackline und vieles mehr zu lernen.

Alle Infos: sportunion.at