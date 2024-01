„Big George“: Boxer, Prediger, TV-Star und Geschäftsmann

Happy birthday: Der „Undisputed Heavyweight-Champion of the World“ Foreman ist 75 Jahre alt

Die texanische Kleinstadt Marshall im Osten des Lone Star State schenkte der Welt zwei Dinge, den Boogie Woogie und „Big George“ Foreman.

Der schwarze Texaner wurde am 10. Jänner 1949 geboren, wurde als erst 19-Jähriger US-Meister im Schwergewicht und im gleichen Jahr Olympiasieger. Seinen ersten Profikampf bestritt Foreman am 23. Juni 1969. In nur vier Jahren gewann er 37 Fights, galt schon 1972 als nahezu unbesiegbarer Kämpfer, der seine Gegner unerbittlich binnen weniger Runden k. o. schlägt.

Dies musste auch Weltmeister Joe Frazier schmerzlich erfahren, der vom jungen Foreman beim sogenannten „Sunshine Showdown“ in Kingston, Jamaica, erfahren. In nur zwei Runden musste der „Schwarze Panzer“ Frazier sechs Mal zu Boden, dann war der Spuk für den schwer verprügelten Champion vorbei und Foreman neuer Weltmeister. Der Kampf wurde von der Box-Zeitschrift „Ring Magazine“ zum Kampf des Jahres 1973 gekürt.

Foreman war somit „undisputed Champion“, mit eine Kampfbilanz von 40 Siegen, davon 37 Knockouts, bei keiner einzigen Niederlage. Nicht wenige Experten sahen in ihm den gefährlichsten, stärksten, vielleicht besten Schwergewichtsboxer aller Zeiten und hielten es für wahrscheinlich, dass er die Szene für viele Jahre dominieren würde.

Rumble in the Jungle

Diese Einschätzung machte 1974 allerdings eine weitere Boxgröße rasch zunichte. Muhammad Ali, vormals Cassius Clay, zermürbte Foreman beim „Rumble in the Jungle“ in Zaires Hauptstadt Kinshasa, nach acht Runden ging der Texaner entscheidend zu Boden.

Drei Jahre später, nach seiner zweiten Profiniederlage gegen Jimmy Young, beschloss Foreman noch in der Umkleidekabine, sein Leben fortan dem Christentum zu widmen. „Bog George“ wurde Pfarrer in der „Apostolic Church“ in Houston, Texas. Der beinharte Schwergewichtler mutierte zum Menschenfreund, der in den 1980er-Jahren im Fernsehen populär wurde. Er gründete ein Waisenhaus für benachteiligte Kinder und verwendete hierfür den größten Teil seines erboxten Geldes.

Legendäres Comeback

Als sein Waisenhaus in finanzielle Turbulenzen geriet, tauschte Foreman 1987 die Soutane des Predigers wieder mit dem Bademantel des Boxprofis. Und „Big George“ machte dort weiter, wo er aufgehört hatte. Mit seinen gut 100 Kilo Kampfgewicht und knapp zwei Metern Reichweite schickte er die ersten achtzehn Gegner bei seinem Comeback vorzeitig auf die Bretter.

Ein Duell mit Mike Tyson um die Schwergewichtskrone scheiterte an dessen Niederlage gegen James Douglas, Foreman forderte stattdessen im April 1991 den neuen Weltmeister Evander Holyfield, der wiederum Douglas besiegt hatte, heraus – und verlor. Foreman verkaufte seine Leistung als moralischen Sieg, hatte er doch bewiesen, dass er als 42-Jähriger volle zwölf Runden gegen den Weltmeister bestehen konnte.

Dreieinhalb Jahre später schlug Foreman den neuen Weltmeister Michael Moorer, der zuvor Holyfield besiegt hatte, K. o.

Damit hatte Foreman zwei neue Rekorde aufgestellt: Er wurde mit 45 Jahren der älteste Schwergewichtsweltmeister aller Zeiten, außerdem lagen nie da gewesene zwanzig Jahre zwischen dem Verlust und der Wiedererlangung des WM-Titels.

Auch nach dem Karriereende blieb der Texaner erfolgreich, dank seiner „Foreman Grilling Machine“ verdiente „Big George“ bislang weit mehr als 200 Millionen US-Dollar, mehr als 100 Millionen dieser Grills wurden alleine bis 2009 verkauft.

Im November 2022 nahm Foreman an der achten US-Staffel von „The Masked Singer“ teil, wo er Platz neun erreichte.