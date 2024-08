Biles acht Jahre nach Rio wieder Mehrkampf-Olympiasiegerin

US-Superstar Simone Biles hat ihren sechsten Olympiasieg gefeiert. Die 27-Jährige gewann am Donnerstag bei den Olympischen Spielen in Paris den Mehrkampf und ist damit die erste Turnerin, die jeweils Olympia-Gold in diesem Wettbewerb im Abstand von acht Jahren geholt hat. Zwei Tage nach dem Erfolg mit dem Team der USA kam die Vierkampf-Olympiasiegerin von Rio de Janeiro 2016 in der erneut ausverkauften Arena Bercy auf fabelhafte 59,131 Punkte.

Zweite wurde Rebeca Andrade aus Brasilien mit 57,932 Zählern vor Tokio-Olympiasiegerin Sunisa Lee aus den USA mit 56,465 Punkten. Mit dem sechsten Olympia-Gold überholte Biles im ewigen Medaillenspiegel der Turnerinnen die Rumänin Nadia Comaneci und liegt nun auf Platz drei. Im besten Fall kann sie am Samstag und Montag ihre Gold-Sammlung auf neun ausbauen, sollte sie in ihren Gerätefinals (Sprung, Boden und Schwebebalken) triumphieren. Dass zu den bisherigen neun Olympia-Medaillen in ihrer Karriere weitere dazukommen, ist so gut wie sicher.

In Gefahr geriet der zweite Mehrkampf-Olympiasieg von Biles am ehesten nach ihrem schwächsten Gerät, dem Stufenbarren. Wegen eines Fehlers fiel sie nach der zweiten Wertung auf den dritten Platz zurück, unter anderem hinter ihre stärkste Konkurrentin Andrade, die brasilianische Silber-Gewinnerin von Tokio. Am Schwebebalken und vor allem bei der Boden-Übung, die ihr sensationelle 15,066 Punkte einbrachte, stellte sie die Kräfteverhältnisse wieder klar. 1,2 Punkte trennten Biles und die ebenfalls stark auftretende Andrade nach den vier Übungen.