Bis der Arzt kommt: ÖOC mit großem medizinischen Aufgebot

Die Qualität der medizinischen Betreuung in einem Olympia-Team kann entscheidend sein, wenn es um Gold, Silber und Bronze geht. Das Österreichische Olympische Komitee (ÖOC) vertraut erfahrenen Medizinern und Fachpersonal, wenn es um die Gesundheit und Fitness der insgesamt 81 Athleten im Paris-Aufgebot geht. „Chief Medical Officer“ ist wie schon in Tokio 2021 Joachim Westermeier.

ÖOC-Sportdirektor Christoph Sieber ist vom Allgemeinmediziner mit Praxis in Korneuburg angetan. „Er ist der erfahrenste Arzt, den wir in der olympischen Bewegung haben. Er hat auch immer gute Kritiken bekommen seitens des IOC. Er ist ein großartiger Teamplayer, der eine gewisse Leichtigkeit in das mitunter schwere Thema bringt.“

Sieber betonte, dass man sich mit der Größe des medizinischen Teams bewusst nicht zurückhält, um auf alle Bedürfnisse eingehen zu können. Alle im Ärzte-Team wurden zunächst bei Jugendspielen eingesetzt, ehe es zu Olympischen Spielen geht.

In Paris umfasst die medizinische ÖOC-Crew jederzeit drei Ärzte vor Ort, wobei auf zwei Positionen während der Spiele ein Wechsel anstehen wird. Nur Westermeier bleibt die ganze Zeit. Das Team verfüge über Experten diverser Fachrichtungen, wie Orthopädie und Unfall-Ausbildung. Über ein gutes Netzwerk könne eine allenfalls nötige Behandlung in der Heimat vor Ort organisiert werden.

Team im Team

Großgeschrieben werde die Teamfähigkeit, so Sieber. „Die ist extrem wichtig bei uns. Es ist eine gute Stimmung im Medical Team.“ Auch bei den Physiotherapeuten werde darauf geachtet. „Die haben die Athleten wirklich in der Hand. Es ist wichtig, dass insgesamt eine gute Stimmung herrscht. Das ist auch ein wichtiges Auswahlkriterium, dass die erprobter und erwiesenermaßen ein gutes Teamgefüge haben und gut zusammenarbeiten.“

23 Therapeuten seien über das ÖOC akkreditiert, dennoch gebe es Aktive bzw. Sportarten ohne eigenen Physio, weil sich quotenmäßig nicht mehr ausgehe. Diese Bereiche decken die beiden ÖOC-Physiotherapeuten Thomas Hebenstreit und Theresa Stöbich vom Olympia-Zentrum Linz ab.

Freilich werden alle gebeten, bei freien Ressourcen auch dort mitzuhelfen, wo es nötig ist. Sieber: „Aber grundsätzlich haben die ganz klar ihre Athleten oder auch nur einen Einzel-Athleten, wenn zum Beispiel eine Heilungsphase in Gang ist und man die laufende Therapie nicht unterbrechen möchte.“

Die Anzahl an eingesetztem Fachpersonal sei verhältnismäßig sehr hoch, wie der „Chef de Mission“, hervorhob. „Wir haben geschaut, dass wir möglichst auf alle Wünsche eingehen. Wir wollten nicht, dass es mangelt.“

Sauberes Wasser

Ein Thema sei generell auch die Sauberkeit der Seine, in der sich Triathleten und Freiwasser-Schwimmer sportlich betätigen sollen. „Es ist uns wichtig, dass unsere Athleten in einer sicheren Umgebung ihren Sport ausüben können“, meinte Sieber. „Es gab Investitionen von über einer Milliarde in die Kanalisation in Paris.“ Durch die höheren Temperaturen und weniger Niederschläge soll der Fluss aktuell relativ sauber sein.

Eine Hitzewelle sei nicht zu erwarten, wobei freilich noch nicht bis ans Ende der Spiele vorausgeblickt werden könne. Für seinen Bereich im Olympischen Dorf habe das ÖOC ein paar Klimageräte mit. „Aber im Grunde vertrauen wir auf das nachhaltige Kühlsystem, das in den Häusern über Wasserkühlung installiert ist. Das sind Wasserkühlungen über den Fußboden, Wasser von der Seine und auch Fernkälte, das ist in Paris ganz groß installiert. Das sollte auch bei einer Hitzewelle eine Raumtemperatur von maximal 24 Grad erlauben.“