Bitterer Auftakt: Ried hat weiter ein Problem mit dem Toreschießen

„Der Jonas (Wendlinger) wird das machen und wenn wir vorne treffen, dann gewinnen wir“ — der auf Krücken gestützte Stammkeeper Samuel Sahin-Radlinger blickte dem Kellerduell der Fußball-Bundesliga zwischen seiner SV Guntamatic Ried und Hartberg zuversichtlich entgegen.

„Darf nicht passieren“

Doch es kam anders: Zwar absolvierte Wendlinger ein tadelloses Liga-Debüt, doch dessen Vorderleute trafen zum achten Mal in dieser Saison nicht ins Tor. Tragische Figur war dabei Kapitän Stefan Nutz, der in Hälfte eins zwei Top-Chancen verjuxte, dazu verstolperten Leo Mikic und Christoph Lang zwei gute Gelegenheiten.

Lesen Sie auch

Weil es auf der Seite der Hartberger Ex-LASKler Dominik Frieser besser machte und per Kopf zum 1:0-Sieg traf (78.), Roko Jurisic dagegen an Gäste-Keeper Raphael Sallinger scheiterte (90.+3) hängt die Rote Laterne nach dem Frühjahrauftakt wieder in Ried. „Lieber jetzt als in ein zwei Monaten“, versuchte es ein zerknirschter Nutz mit Galgenhumor.

Zu lachen war in Ried aber niemandem zumute, denn die Euphorie nach dem Einzug ins Cup-Halbfinale ist verflogen. Zu eklatant war der Rückfall nach der Pause, zu unpräzise das Passspiel, zu harmlos die Offensive.

Fans unbelehrbar

„Die 20 Minuten nach der Pause dürfen nicht passieren“, wollte Trainer Christian Heinle nichts schönreden und haderte wieder einmal mit der Chancenverwertung.

„Vier hundertprozentige Torchancen in einer Halbzeit hast du selten.“ Auch die Fans fielen am Ende negativ auf und warfen in der Nachspielzeit Becher auf einen im eigenen Strafraum gefoulten Hartberger.

Beim Gegner konnte sich Markus Schopp, der seit Dezember die sportliche Gesamtverantwortung trägt, über seinen ersten Sieg im Innviertel und ein gelungenes 100. Match als Hartberg-Trainer freuen.

Von Tobias Hörtenhuber