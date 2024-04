Blau-Weiß-Coach nach Klassenerhalt: „Ein unglaublicher Erfolg für uns“

Der Blau-Weiß Linz ist auch in der nächsten Saison in der Fußball-Bundesliga vertreten. Der Aufsteiger schaffte am Samstag und damit drei Runden vor Schluss mit einem 2:0-(1:0)-Auswärtssieg beim Wolfsberger AC in der Qualifikationsgruppe auch rechnerisch den Klassenerhalt.

Entscheidend dafür war neben den eigenen drei Punkten, dass Schlusslicht Austria Lustenau im Parallelspiel bei der WSG Tirol nicht über ein 0:0 hinauskam. Auch die Wattener bleiben dadurch ein weiteres Jahr im Oberhaus.

Die Erleichterung im Lager der Oberösterreicher war entsprechend groß: „So richtig glauben kann ich es eigentlich noch nicht“, meinte Trainer Gerald Scheiblehner.

„Es war sehr klar heute. Wir haben eigentlich geglaubt, dass es viel spannender wird auf der Bank, aber die Mannschaft hat es heute wirklich gut umgesetzt. Gott sei Dank hat auch Tirol unentschieden gespielt“, so Scheiblehner zum Spielverlauf.

„Einfach nur geil“

Und zum Klassenerhalt meinte der Coach: „Jetzt sind wir durch, also schon ein unglaublicher Erfolg für uns. Wir haben viele Hochs gehabt, viele Tiefs, aber wir sind stabil geworden. Heute feiern wir. Jetzt haben wir noch drei Spiele, jetzt lassen wir es laufen und schauen, was rauskommt.“

Auch Simon Seidl, Torschütze zum 1:0 war natürlich zufrieden: „Einfach nur geil. Wir sind natürlich überglücklich, dass wir den Klassenerhalt geschafft haben, jetzt kann es weitergehen“, so Seidl.

Zugleich versicherte er: „Wir haben noch drei Spiele, und da werden wir angreifen, weil jetzt ist nach vorne auch noch was möglich. Wir sind so schwierig in die Saison reingestartet, haben dann gut zurückgefunden, dann aber wieder eine schlechte Phase gehabt, wo wir 13 Spiele in Folge nicht gewonnen haben.“