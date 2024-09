Blau-Weiß gewinnt Linzer Derby – WAC gegen Rapid 1:1

Blau-Weiß Linz hat am Samstag im Fußball-Stadtderby gegen den LASK einen 1:0-Heimsieg eingefahren. Ronivaldos Tor (16.) sorgte dafür, dass die Athletiker beim Debüt von Trainer Markus Schopp die fünfte Niederlage im sechsten Liga-Saisonmatch kassierten. Zuvor hatten sich der WAC und Rapid mit einem 1:1 getrennt. Der 18-jährige Nikolaus Wurmbrand schoss Grün-Weiß in seiner ersten Oberhaus-Partie in Führung (30.), Dejan Zukic glich aus (51.).

Die für Samstag geplant gewesene Partie Red Bull Salzburg – Austria Klagenfurt fiel den starken Regenfällen zum Opfer. Am Sonntag stehen in der sechsten Runde die Duelle GAK – Altach, Hartberg – WSG Tirol (jeweils 14.30 Uhr) und Austria Wien – Sturm Graz (17.00 Uhr) auf dem Programm.