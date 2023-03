Blau-Weiß Linz beginnt zu wachsen

Sportlich läuft es beim Fußball-Zweitliga-Tabellenführer Blau-Weiß Linz aktuell voll nach Plan.

Nach der Eroberung der Tabellenspitze in der Vorwoche gilt es für das Team von Trainer Gerald Scheiblehner, im Kampf um den Titel und den damit verbundenen Aufstieg in die Bundesliga am Freitag (18.10) gegen Lafnitz den Platz an der Sonne zu festigen.

Doch auch in der Vereins-Struktur beginnt der Klub langsam aber sicher zu wachsen. Das neue Stadion an der Donaulände nimmt immer mehr Form an. Um dieses dann auch standesgemäß betreiben zu können, sucht man aktuell händeringend nach neuen Mitarbeitern.

Prominenter Gast kommt

Neben einem Greenkeeper und Haustechniker für die neue Heimstätte wird auch die aktuell noch dünn besetzte Geschäftsstelle personell bald breiter aufgestellt. „Das ist für uns auch zwingend notwendig“, verriet Prokurist und Infrastruktur-Chef Manuel Wellmann.

Der mit seinem Team aktuell an der für Mitte Juli geplanten Eröffnung des Donaupark-Stadions arbeitet. Dabei verspricht der 41-Jährige neben einer eigenen Gebäude-Eröffnung auch einen „prominenten Testspielgegner“.

Den immer wieder herumgeisternden Namen Schalke 04 wollte Wellmann nicht kommentieren. Den geplanten Startschuss für den Ticket-Vorverkauf dafür aber schon: „Die Sehnsucht unserer Fans ist groß. Unser Ziel ist es, bis Ende März, spätestens aber Anfang April damit beginnen zu können.“

Von Christian Baumberger