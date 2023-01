Blau-Weiß Linz engagierte Christoph Peschek

Tagsüber hatte man am Dienstag in der Geschäftsstelle in der Linzer Tabakfabrik noch abschließende Gespräche geführt und die allerletzten Vertragsdetails geklärt, ehe Blau-Weiß Linz nach einer eigens für den Abend anberaumten Vorstandssitzung endlich den ersehnten Vollzug melden konnte: Ex-Rapidler Christoph Peschek wird ab 1. Februar neuer Geschäftsführer des Fußball-Zweitligisten und erhält einen Vertrag bis zum Sommer 2025.

„Auf einer Wellenlänge“

„Wir holen mit Christoph Peschek brutale Expertise und jede Menge Erfahrung in den Klub“, freute sich Klub-Vorstand Sargon Mikhaeel und ergänzte: „In den vielen Gesprächen waren wir schnell auf einer Wellenlänge. Ich bin mir sicher, dass Christoph Peschek dem Klub in seiner Professionalisierung enorm helfen wird.“

Lesen Sie auch

Der 39-jährige Wiener selbst strotzt nach seinem nicht ganz freiwilligen Rücktritt bei Rapid nach der Europacup-Blamage gegen den schweizer Zweitligisten Vaduz im Herbst nur so vor Tatendrang.

„Blau-Weiß Linz ist ein Klub mit enormem Entwicklungspotenzial, der sowohl sportlich, als auch wirtschaftlich hervorragend dasteht“, erklärte Peschek und ergänzte: „In den Gesprächen habe ich schnell ein gutes Gefühl bekommen und gemerkt, dass Verein und ich in vielen Punkten ähnlich denken. Ich freue mich sehr auf diese Aufgabe.“ Manuel Wellmann bleibt dem Klub als Prokurist erhalten.

Von Christian Baumberger