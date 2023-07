Blau-Weiß Linz fixiert Kooperation

Zwei Tage vor dem direkten Duell im Cup machte Fußball-Bundesligist Blau-Weiß Linz am Donnerstag die Kooperation mit der SPG Wallern/St. Marienkirchen offiziell.

Mit Goalie Kevin Radulovic und Alex Briedl wurden zwei Akteure als Kooperationsspieler zum Regionalligisten transferiert — im Cup am Samstag werden sie nicht zum Einsatz kommen. „Es ist wichtig, dass sie auf gutem Niveau Spielzeiten bekommen“, erklärte Sportdirektor Christoph Schösswendter, nachdem die zweite Mannschaft nur in der sechstklassigen Bezirksliga spielt. Fix ist auch der Transfer von Erwin Softic (LASK Amateure).

Im Nachwuchs will der Klub mittelfristig eine eigene Akademie aufbauen, bis dahin wurde ebenfalls eine Kooperation mit einer bestehenden Akademie fixiert. Mehr wollte GF Christoph Peschek noch nicht verraten.

Auch in Sachen Merchandising tut sich was: Seit der Präsentation wurden 350 Trikots verkauft — mehr als doppelt so viel wie im letzten Jahr. „Es hätten sogar mehr sein können, aber sie sind uns ausgegangen“, verriet Peschek.

Von Christoph Gaigg