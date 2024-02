Blau-Weiß Linz macht der Abstiegskampf keine Sorgen

Vier Mannschaften werden im Frühjahr 2024 gegen den Abstieg aus der Bundesliga spielen. Zumindest, wenn es nach der Einschätzung von Gerald Scheiblehner geht. Der Blau-Weiß-Linz-Trainer zählt neben seiner Elf die Austria aus Lustenau, den SC Rheindorf Altach und die WSG Wattens zum Kreise der gefährdeten Bundesligisten.

Fünf Runden sind bis zur Punkteteilung noch zu spielen, den Auftakt für die Linzer macht der Gang ins Ländle zum SCR Altach. Dort wartet mit Sturmtank Atdhe Nuhiu ein Wahl-Oberösterreicher, der den Blau-Weißen Probleme bereiten könnte.

Der baumlange Angreifer kickte in der Bundesliga schon für die SV Ried und Rapid, in der aktuellen Spielzeit traf Nuhiu erst einmal, was am Samstag auch so bleiben soll. „Wir müssen schauen, dass wir defensiv gut stehen, das wird eine Partie mit vielen Zweikämpfen, da könnten die Standards entscheiden“, sagte BW-Neo-Kapitän Fabio Strauß voraus.

Auch Scheiblehner erwartete „ein enges Spiel in Altach. Aber endlich geht es wieder los, die Vorbereitung war mir schon zu lange, ich spiele viel lieber um Punkte“, hoffte der BW-Trainer auf solche im Ländle. „Wir müssen schauen, dass wir keine unnötigen Fouls begehen, Standardsituationen verhindern, dass wir schneller umschalten und effektiv bleiben.“

Lieber vorn als Verfolger

Blau-Weiß Linz geht mit der besten Ausgangslage der vier gefährdeten Klubs ins Frühjahr, der Druck sei zwar vorhanden, aber verkraftbar. „Wir hatten in den letzten Jahren schon so viel Druck, das macht mir keine Sorgen. Außerdem bin ich lieber drei Punkte vor den anderen, als dass ich den Punkten nachlaufen muss“, wollte Scheiblehner den Fans im Frühjahr bei den Krachern gegen RB Salzburg und die Wiener Austria im Donaupark Stadion „gute Spiele bieten, und eine Mannschaft, die zusammenhält und kämpft.“

BW-Sportdirektor Christoph Schößwendter forderte, den Schwung aus der guten Vorbereitung mitzunehmen, die positive Entwicklung der letzten Monate fort zu setzen. Mit Joao Luiz Soares steht den Linzern zudem im Frühjahr eine Offensivkraft zur Verfügung, die auf der linken Seite für Gefahr sorgen kann. Der bald 25-jährige quirlige Brasilianer kam als einziger Winter-Neuzugang vom Bodensee (SW Bregenz) an die Donau.

Fit ist auch wieder Blau-Weiß-Torjäger Ronivaldo, der Linz-Heimkehrer Stefan Haudum wird in Altach hingegen verletzt fehlen. Ankick zum Spiel ist am Samstag um 17 Uhr, das erste Heimspiel im Frühjahr bestreitet die Scheiblehner-Truppe am Samstag, 17. Februar, um 17 Uhr, da gastiert Serienmeister RB Salzburg im Donaupark.

Tickets sind unter https://ticket.blauweiss-linz.at/events erhältlich.

Von Andy Hörhager