Blau-Weiß Linz peilt die nächste Überraschung in Salzburg an

Fußball-Bundesliga: Nach dem Sieg über die Wiener Austria will die Scheiblehner-Elf auch beim Titelanwärter punkten

Der FC Blau-Weiß Linz trifft am Samstag, 10. August, in der zweiten Runde der Admiral Bundesliga auf den FC Red Bull Salzburg. Anpfiff ist um 19:30 Uhr (live Sky Sports Austria) in der Red Bull Arena Wals-Siezenheim.

Nach dem erfolgreichen Bundesliga-Saisonstart mit dem 1:0-Heimsieg gegen Austria Wien am vergangenen Wochenende warten nun in der zweiten Runde die Bullen aus Salzburg auf die Linzer Elf. An das Auswärtsspiel in Salzburg der letzten Saison erinnern sich die Blau-Weißen gerne zurück.

Lesen Sie auch

Ronivaldo sorgte damals für die Überraschung und schoss den Aufsteiger zum 1:0-Sieg. Auch beim 1:1 im Hofmann Personal Stadion am 19. Spieltag blieben die Linzer gegen Salzburg ungeschlagen.

Titelanwärter

RB Salzburg will diese Saison mit Trainer Pepijn Lijnders unbedingt den Meistertitel holen. In der ersten Runde konnten sie gegen den Aufsteiger GAK in einem turbulenten Spiel schlussendlich einen 3:2-Sieg feiern. Auch im Rennen um den Einzug ins Playoff zur Champions-League haben sie sich mit dem 2:1-Heimsieg gegen Twente Enschede eine gute Ausgangslage geschafft.

Es wartet also keine leichte Aufgabe auf die Blau-Weißen. Jetzt gilt es das positive Gefühl vom Heimsieg mitzunehmen, um auch dieses Jahr gegen die Bullen wieder zu überraschen. Bis auf Joao Luiz Soares Alves (Achillessehne) und Fabio Strauß (Schulterverletzung) stehen Cheftrainer Gerald Scheiblehner alle Spieler zur Verfügung.

„Wir treffen auf einen Gegner, der mit sehr viel Begeisterung und Leidenschaft Fußball spielt. Die Verantwortlichen in Salzburg haben es binnen kürzester Zeit geschafft, wieder eine positive Energie in den Verein zu bringen. Wir haben eine riesengroße Herausforderung vor uns, auf die wir uns mit Freude vorbereiten. Mit dem Heimsieg im Rücken fahren wir mit einem sehr guten Gefühl nach Salzburg und glauben auch dort an unsere kleine Chance“, versprach Scheiblehner.