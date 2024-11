Blau-Weiß-Linz-Trainer: „Die Leistung war heute nicht gut genug“

Der GAK hat am Sonntag seinen Aufwärtstrend in der Admiral Bundesliga fortgesetzt und erstmals seit zwei Monaten das Tabellenende verlassen. Der Aufsteiger feierte am Sonntag bei Blau-Weiß Linz nach einem 0:1-Rückstand noch einen 2:1-Erfolg.

Blau-Weiß-Linz-Trainer Gerald Scheiblehner in einer ersten Reaktion: „Die Leistung war heute nicht gut genug. In einem ausgeglichenen Spiel sind wir mit der ersten Torchance in Führung gegangen. Dann haben wir uns selbst gekillt. Wenn du solche Gegentore bekommst, ist es schwer.“

Scheiblehner: „Wir sind 1:0 in Führung gegangen, da muss das mal reichen. Das haben wir nicht geschafft, weil wir als Mannschaft nicht bereit waren, das eigene Tor zu verteidigen. Dann bekommst du leichtfertig Tore, das ist nicht zu akzeptieren. Das 1:1 ist Unaufmerksamkeit pur, da ärgere ich mich darüber. Wir waren heute nicht so gut im Spiel, haben viele Fehler gemacht im Spielaufbau, die Niederlage ist am Ende auch nicht unverdient.“

GAK-Trainer: Rene Poms: „Ich bin stolz, dass die Mannschaft das so gut umgesetzt hat, dass wir so am Punkt sind. Wir haben mit zehn Spieler aufopferungsvoll gekämpft, wir wollten das Ergebnis über die Zeit bringen, das ist ein super Signal in die richtige Richtung. Es hat viel mit Entschlossenheit zu tun, wenn man sich heute die zwei Tore anschaut, wir wollten die Tore machen. Das ist ein wesentlicher Faktor.“