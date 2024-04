Blau-Weiß Linz und WSG Tirol schaffen Klassenerhalt

Blau-Weiß Linz und die WSG Tirol haben am Samstag vorzeitig den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga fixiert. Aufsteiger Blau-Weiß feierte einen 2:0-Sieg beim WAC, Tirol hielt Schlusslicht Austria Lustenau mit einem torlosen Heimremis erfolgreich auf Distanz. Bei noch drei zu spielenden Runden steht fest, dass der Absteiger aus Vorarlberg kommt. Die in der Qualifikationsgruppe weiter sieglosen Lustenauer müssten jedoch acht Punkte auf Lokalrivale Altach gut machen.

Die Altacher trotzten bereits am Freitag der Wiener Austria ein 2:2 ab. Durch die Niederlage des WAC sind die „Veilchen“ drei Runden vor Schluss mit vier Punkten Vorsprung Erster der Quali-Gruppe.

In Wolfsberg stellte Blau-Weiß Linz früh die Weichen auf Sieg. Simon Seidl traf in der 6. Minute nach einem kapitalen Abwehrfehler zur Führung. Im zweiten Durchgang glückte den Oberösterreichern wieder ein schnelles Tor – Alexander Briedl (55.) belohnte sich mit seinem ersten Saisontor für eine gute Leistung. Der Bundesliga-Achte WAC präsentierte sich über weite Strecken schwach und ideenlos und konnte nicht mehr zusetzen. Die Linzer schoben sich mit ihrem zweiten Sieg in dieser Woche nach dem 2:1 am Dienstag gegen Altach auf den neunten Tabellenplatz. Der Vorsprung auf Lustenau beträgt jetzt zehn Punkte.

Die Vorarlberger kamen in Innsbruck nicht über ein 0:0 hinaus. Die Hausherren von WSG Tirol waren vom Start weg auf Sicherheit bedacht, war ihnen doch mit einem Punkt der Klassenerhalt sicher. Die Lustenauer waren deutlich aktiver und kamen zu mehr Abschlüssen, aber es gelang kein Treffer. Schon am kommenden Freitag im Heimspiel gegen die Wiener Austria könnte damit der Abstieg traurige Gewissheit werden.