Blau-weiße Trainings-Premiere

Montag und Dienstag gab’s frei, am Mittwoch startete Fußball-Bundesligist Blau-Weiß Linz die Vorbereitung für die Heimpremiere am Sonntag gegen Hartberg. Dabei konnte Trainer Gerald Scheiblehner erstmals in dieser Saison, bis auf den langzeitverletzten Lukas Tursch, alle Spieler zur Trainingseinheit versammeln.

„Manuel Maranda und Kristijan Dobras sind auch fürs Wochenende schon ein Thema“, erklärte der Coach. Einzig für Alem Pasic, der sich mit einer Schambeinentzündung herumplagt, kommt die Partie noch zu früh.

Lesen Sie auch

Zwei Testkandidaten

„Der Schwerpunkt in dieser Woche liegt wieder auf uns selbst. Die zuletzt gezeigte Nervosität müssen und werden die Spieler selbst in den Griff bekommen“, betonte der 46-Jährige. Unter den 26 Spielern fanden sich am Mittwoch auch zwei Testkandidaten.

Dem 19-jährigen Innenverteidiger Mathis Bruns (NED) von Union Berlin wird in dieser Woche ebenso auf die Beine geschaut wie dem offensiven Mittelfeldspieler Isaac Solet (22).

Der Bruder von Salzburgs Oumar spielte zuletzt für den französischen Klub AS Piossy. „Die Notwendigkeit eines Transfers besteht nicht mehr“, erklärte Sportdirektor Christoph Schösswendter und ergänzte: „Wenn sie überzeugen, möchte ich es aber auch nicht ausschließen.“ Einzig bei den Goalies will man nachlegen. „Eine verlässliche Nummer zwei wäre noch wünschenswert.“

Von Christian Baumberger