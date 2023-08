Blitzstart bescherte LASK Hinspiel-Sieg im Europacup-Play-off

Der LASK ist dem Einzug in die Gruppenphase der Fußball-Europa-League zumindest einen Schritt nähergekommen. Die Linzer bezwangen nach einem Blitzstart vor etwas mehr als 10.000 Zuschauer in der Raiffeisen Arena Zrinjski Mostar aus Bosnien-Herzegowina mit 2:1. Nach einem Doppelpack von Robert Zulj trübte ein unnötiger Gegentreffer ein wenig die Freude über den verdienten Hinspielerfolg.

LASK-Trainer Thomas Sageder veränderte die Grundformation auf ein 3-4-1-2, wobei Rückkehrer Andres Andrade den Abwehrchef in der Dreierkette gab. Die Linzer schienen sich darin gut zurechtzufinden, wirkten speziell im Pressing sehr mutig und griffig. Und legten gleich einen Blitzstart hin: Moses Usor und Sascha Horvath erzwangen einen frühen Ballgewinn, Zuljs erster Zuspielversuch wurde noch geblock, ehe er per Direktabnahme nach nur vier Minuten zum 1:0 einnetzte. Der zuletzt wie die gesamte Mannschaft nicht immer glücklich agierende Kapitän war in seinem ersten Europacupspiel seit 2017 bestens aufgelegt: Nur acht Minuten später fing Horvath abermals den Ball im Aufbau der Gäste ab, Zulj zog aus gut 18 Meter ab – und traf zum 2:0 für den LASK!

In der Folge kontrollierten die Athletiker weitgehend das Spielgeschehen und präsentierten sich im Spiel gegen den Ball verbessert im Vergleich zu den zuletzt teils mauen Auftritten in der Liga. Im eigenen Ballbesitz tat man sich allerdings meist nach wie vor schwer, Lösungen zu finden. Immer wieder operierte man mit langen Bällen Richtung Zulj, der häufig als Zielspieler fungierte. Abschlüsse sprangen jedoch nur in Minute 29 durch Usor und kurz vor der Pause durch Rene Renner heraus, beide verfehlten ihr Ziel. Auf der Gegenseite brannte es einmal gehörig: Der LASK besetzte das Zentrum nicht gut, Ivancic steckte durch auf Cuze, der aus kurzer Distanz aber nur die Stange traf.

Freistoßvariante überraschte LASK

Auch nach der Pause blieben die Linzer die tonangebende Mannschaft, ohne jedoch große Möglichkeiten vorzufinden. Insbesondere das Spiel im letzten Drittel erwies sich als ausbaufähig. Defensiv wirkte der LASK dagegen lange Zeit sehr stabil, ließ so gut wie nichts zu – bis zur 71. Minute: Die Herzegowiner überraschten die Schwarz-Weißen mit einer einstudierten, wenngleich eigentlich einfachen Freistoßvariante. Torjäger Bilbija entwischte Horvath und schoss zum 2:1-Anschlusstreffer ein. Ein ärgerliches, weil überaus unnötiges Gegentor aus Sicht der Oberösterreicher.

Die damit zwar nach wie vor mit einer guten Ausgangsposition kommende Woche nach Mostar reisen, den komfortablen Zwei-Tore-Vorsprung aber hergaben und sich wohl auf einen harten Fight vor heißblütigen Anhängern gefasst machen müssen. Zuvor kommt am Sonntag in der Bundesliga die Wiener Austria in die Raiffeisen Arena.

LASK-Trainer Thomas Sageder: „Meine Jungs haben es heute in der Anfangsphase sehr gut gemacht. Wir waren von Beginn an in der Partie und haben uns früh mit zwei Toren belohnt. In der Folge haben wir den Gegner besser ins Spiel kommen lassen. Der Gegentreffer wäre vermeidbar gewesen. Wir müssen in Mostar wachsam sein, denn noch ist nichts erreicht.”

Von Christoph Gaigg