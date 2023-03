Bö gewann auch letztes Saisonrennen und feierte 19. Sieg

Johannes Thingnes Bö hat am Sonntag in Oslo seiner sensationellen Saison im Biathlon-Weltcup zum Schluss die Krone aufgesetzt. Der norwegische Topstar gewann das 15-km-Massenstart-Rennen und feierte seinen 19. Saisonsieg. In 23 Einzelrennen wurde er noch dreimal Dritter und einmal Zwölfter. Eine bisher nie da gewesene Bilanz. Bö gewann mit zwei Fehlschüssen nach 38:51,9 Minuten vor dem Schweizer Niklas Hartweg (+26,2/0) und Landsmann Vetle Sjaastad Christiansen (+35,2/0).

Der 40-jährige Simon Eder war einmal mehr bester Österreicher und schaffte noch einen Top-Ten-Platz. Fehlerlos mit 1:15,1 Minuten Rückstand wurde er Zehnter. David Komatz belegte mit einem Fehler Platz 14. (+1:42,0).

Eder Simon war vom Rennen und einer besonderen Zahl angetan. „Die Strecke war wie erwartet wieder brutal hart und ich habe noch einmal alles gegeben. Für eine bessere Platzierung hat es zwar leider nicht gereicht, aber es war definitiv wieder ein gewaltiges Rennen von mir“, meinte der ÖSV-Team-Oldie erfreut. „Ich habe jetzt in meiner Karriere 60 Nuller erreicht, was mich natürlich richtig freut, denn hier viermal fehlerfrei zu bleiben, ist alles andere als selbstverständlich. Alles in allem war es ein super Wettkampf und die Top Ten sind natürlich immer wieder schön.“