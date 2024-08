Bontus nach Startsieg Gesamtzweiter im Formula Kite

Mitfavorit Valentin Bontus hat einen hervorragenden Start in die erstmals in Olympische Spiele integrierte Formula-Kite-Segeklasse geschafft. Der Niederösterreicher gewann am Sonntag in der Bucht von Marseille das erste von vier angesetzten Rennen und liegt nach Tag eins auf dem zweiten Gesamtrang (8 Punkte). Besser war bisher nur der Slowene Toni Vodisek (6). Am Montag folgen vier weitere Wettfahrten. Das auch für die 24-jährige Alina Kornelli, die im Frauenbewerb 14. ist.

Bontus unterstrich gleich zum Start seine Medaillenambitionen mit einem historischen Erfolg. Danach gab es für den 23-jährigen Perchtoldsdorfer den starken zweiten Platz hinter dem gesamt drittplatzierten Weltmeister Maximilian Maeder (8) aus Singapur sowie die Ränge fünf und acht. „Ich bin extrem froh, gleich im ersten Rennen den Wettfahrtsieg geschafft zu haben. Für mich war es insgesamt ein super Tag“, resümierte der WM-Dritte. Die Marschrichtung Richtung Medaille stimmt. „Vom Material her hat heute alles gepasst, der Schliff des Foils war perfekt. Ich bin schnell, die Geschwindigkeit ist am Punkt“, sagte Bontus.

Seine Familie, Freundin und weitere Freunde seien vor Ort eine wichtige Unterstützung. „Ich hoffe, morgen eine ähnliche Performance auf das Wasser legen zu können“, verlautete der Niederösterreicher. Von der Stimmung ist er extrem angetan. „Es ist hier einfach eine wahnsinnig geile Kulisse“, sagte Bontus. Kornelli konnte mit den Ergebnissen ihres Landsmannes nicht mithalten, sie kam über die Tagesränge 16, 13, 13 und 9 nicht hinaus.