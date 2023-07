Borussia Dortmund anscheinend an ÖFB-Star interessiert

Borussia Dortmund ist laut einem Medienbericht an einer Verpflichtung von Bayern Münchens Marcel Sabitzer interessiert. Nach Informationen der „Bild“-Zeitung vom Donnerstag will der BVB den österreichischen Teamspieler von einem Wechsel innerhalb der deutschen Bundesliga überzeugen. Die Ablöse könne demnach bei 15 Millionen Euro liegen. Der 29-Jährige soll die Lücke füllen, die unter anderem Jude Bellingham nach seinem Abgang zu Real Madrid im Mittelfeld hinterlassen hat.

Sabitzer wird in München schon länger mit einem Abgang in Verbindung gebracht, er war in der vergangenen Rückrunde bereits an Manchester United verliehen. Berichten zufolge hatte sich zuletzt vor allem AS Roma um den Steirer bemüht. Im Gespräch ist ein Leihvertrag.