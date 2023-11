Brasilien als letzte Siegchance?

George Russell hat am 13. November 2022 in Sao Paulo den bisher letzten Sieg von Mercedes in der Formel 1 herausgefahren. Ein Jahr später erkennen beim einstigen Branchenprimus viele in der Rückkehr nach Brasilien die letzte Chance auf einen Sieg in dieser Saison.

„Ich liebe diese Strecke, es ist einfach eine so coole Strecke. Brasilien hat etwas ganz Besonderes an sich, die Energie hier, die Menschen, die Kultur, die Sprache, die ich lernen muss“, erklärte Rekordweltmeister Lewis Hamilton, der zuletzt 2021 ein Rennen gewann, vor dem Großen Preis von Interlagos am Sonntag (18, live ServusTV).

„Könnte eng werden“

In den bisher 19 Rennen der Saison 2023 hieß der Sieger 16-mal Max Verstappen. Zweimal gewann dessen zuletzt glückloser Teamkollege Sergio Perez, nur Ferrari-Fahrer Carlos Sainz durchbrach in Singapur die Dominanz von Red Bull.

„Es könnte sein, dass die nächsten Rennen eng werden“, meinte Hamilton, ergänzte jedoch: „Ich würde aber wahrscheinlich trotzdem Geld darauf setzen, dass Max mit diesem Auto 18 oder 19 Saisonsiege holt.“

Dafür müsste der längst als Champion feststehende Verstappen die noch drei ausstehenden Saisonrennen gewinnen — genau das wollen Mercedes und vor allem Hamilton gerne verhindern.