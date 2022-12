Die brasilianische Fußballlegende Pelé ist am Donnerstag im Alter von 82 Jahren gestorben. Das gab seine Tochter auf Instagram bekannt. Der dreifache Weltmeister, der mit bürgerlichem Namen Edson Arantes do Nascimento hieß, erlag seinem Krebsleiden. Pelé, für viele der beste Fußballer aller Zeiten, war in den letzten Wochen in einer Klinik in Sao Paulo nur noch palliativ behandelt worden. Die Angehörigen waren am Totenbett.

