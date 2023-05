LASK will Sieg gegen „Bullen“ — Ex-Salzburger neu in Geschäftsführung

Vor dem Bundesliga-Schlager am Sonntag (14.30) gegen Salzburg gab der LASK die Verpflichtung eines Ex-Mitarbeiters aus dem „Bullen-Stall“ bekannt. Hans Jürgen Jandrasits übernimmt ab sofort die neugeschaffene Position des Geschäftsführer Wirtschaft.

Der 47-Jährige fungierte von 2010 bis 2020 als Chief Financial Officer der Salzburger. „Aufgrund seines Werdegangs ist er bestens mit den Dynamiken der Fußballwelt vertraut“, freute sich LASK-Präsident Siegmund Gruber.

Offene Rechnung

Apropos: Auch die sportliche Dynamik hat sich heuer etwas verändert, die Konkurrenz hat etwas aufgeschlossen zum Serienmeister.

„Es war wohl noch nie so knapp wie in diesem Jahr“, meinte auch LASK-Trainer Didi Kühbauer über den Abstand zu den Mozartstädtern, mit denen man noch eine Rechnung offen hat. Das 0:2 am 12. März stellt nämlich nicht nur die einzige Liga-Niederlage 2023 dar, sondern war auch die einzige Pleite in der neuen Raiffeisen Arena.

Ein besonderer Ansporn für die Spieler? „Nein, wir brauchen keine Extra-Motivation“, betonte Mittelfeldakteur Sascha Horvath, der sich wieder auf eine tolle Atmosphäre freut. „Es macht einfach extrem Bock, hier zu spielen.“

Mit dem ersten vollen Erfolg über Salzburg seit 14. Februar 2020 (elf Spiele) würden die Schwarz-Weißen drei Runden vor Schluss, unabhängig vom Rapid-Ergebnis im Derby, Platz drei — und damit eine Europacup-Gruppenphase — fixieren.