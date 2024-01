BRR schickt hochkarätiges Rallye-Quartett nach Freistadt

Mit der 37. LKW Friends on the road Jännerrallye powered by Wimberger startet die österreichische Rallye Staatsmeisterschaft am Freitag im Raum Freistadt traditionell in die neue Saison.

Nach seinem fulminanten Sieg beim Klassiker 2019 kehrt Julian Wagner nun zurück ins BRR-Team von Rekordstaatsmeister Mundl Baumschlager. Mit einem Skoda Fabia RS Rally2 steht dem 28-jährigen Mühlviertler das aktuelle Top-Modell des tschechischen Herstellers zur Verfügung.

Teamchef Raimund Baumschlager gab sich betont zurückhaltend, nachdem Wagner zuletzt bei der „Jänner“ 2023 in einem Rally2-Boliden saß. „Es wird nicht einfach sein, gleich wieder ganz vorne dabei zu sein. Ein erster Testtag in Tschechien kurz vor dem Jahreswechsel verlief schon sehr vielversprechend. Julian kam sofort super mit dem Fabia Rally2 zurecht.“

Der Mauthausener Sieganwärter Wagner brennt auf seinen Einsatz auf heimischem Geläuf: „Die Jännerrallye ist für mich als Oberösterreicher eine der wichtigsten Rallyes des Jahres. Mit den wechselnden, unvorhersehbaren Witterungsverhältnissen ist sie wahrscheinlich die schwierigste Rallye im ORM-Kalender. Das macht die Aufgabe für mich nicht leichter, da ich den richtigen Rhythmus im Allradboliden erst wieder finden muss. BRR hatte für unseren ersten Test schon ein perfektes Grund-Setup vorbereitet. Ich habe mich somit vom ersten Meter an im Auto wohlgefühlt. Die letzten fehlenden Zehntel können wir dann hoffentlich im Laufe der Jännerrallye finden. Mein Ziel wäre die Jännerrallye so gut wie möglich abzuschließen, um weitere Partner für zusätzliche Einsätze zu finden. Ich und Hanna freuen uns auf jeden Fall schon extrem auf die professionelle Unterstützung des Teams und ich denke, dass ich sehr von Raimunds Erfahrung und Expertise profitieren kann.“

Flotter Herausforderer

Mit Michael Lengauer (Skoda Fabia Rally2 evo) tritt ein weiterer hochbegabter Mühlviertler im BRR-Team bei der Jännerrallye 2024 an. Der Gutauer, im Vorjahr in einem Rally2-Boliden Gesamtvierter und 2020 im Bamminger-Subaru sogar auf dem dritten Gesamtrang, ist diesmal mit Erik Fürst unterwegs.

Der „Eis-Eilige“ Lengauer hofft auf Schnee: „Ich freue mich extrem, auch heuer bei meiner Heimrallye wieder in einem Rally2 sitzen zu dürfen, das habe ich all meinen Partnern und Sponsoren zu verdanken. Ich freue mich sehr auf meinen Start und bin mir sicher, dass ich sehr von Raimunds Erfahrung und der des Teams BRR profitieren und etwas für die Zukunft mitnehmen kann. Beim Test war das Auto perfekt vorbereitet, ich habe mich sofort sehr wohl gefühlt, bin relativ schnell wieder rein gekommen und denke, wir gehen relativ gut vorbereitet in die Rallye. Ich hoffe natürlich auf etwas Schnee, das würde meinen Nachteil an Erfahrung gegenüber meiner Konkurrenten zumindest wesentlich reduzieren.“

Rallye-Routinier und Ex-Staatsmeister Kris Rosenberger (VW Polo GTI R5) und der Deutsche Dennis Rostek (Skoda Fabia RS Rally2) komplettieren das BRR-Quartett beim ÖM-Saisonauftakt ab Freitag.

Von Andy Hörhager