Bundesliga: Zwei ÖFB-Teamspieler bekommen neuen Cheftrainer

Der ehemalige ÖFB-Teamspieler Karim Onisiwo und der aktuelle ÖFB-Teamspieler Philipp Mwene bekommen beim deutschen Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 einen neuen Trainer. Der 41-jährige Jan Siewert musste nach nur drei Monaten im Amt seinen Posten am Montag räumen.

Die Mainzer sind nach einem 1:3 beim VfB Stuttgart am Sonntag elf Spiele sieglos und liegen nur aufgrund des besseren Torverhältnisses gegenüber Darmstadt 98 nicht am Tabellenende. Vier Punkte fehlen auf den Relegationsplatz, neun Zähler auf einen Nichtabstiegsrang.

Siewerts Nachfolger soll am Dienstagnachmittag vorgestellt werden, wie der Club mitteilte. „Wir sehen in der Veränderung auf der Trainerposition jetzt leider einen notwendigen Schritt, um noch eine positive Wende herbeiführen zu können“, sagte Sportvorstand Christian Heidel vor der nächsten Partie gegen den FC Augsburg am Samstag.

Siewert war Anfang erst November Bo Svensson (vormals auch in Liefering) zunächst als Interimscoach gefolgt. Er bekam dann kurz vor Weihnachten einen Vertrag bis zum 30. Juni 2026.

Bis auf seine erste Partie (2:0 gegen RB Leipzig) gewann er kein Spiel und spielte sechsmal unentschieden. Den Mainzern droht der erste Abstieg aus dem Oberhaus seit dem Aufstieg 2009.