Christkind bringt ein Spitzenspiel

Der Vorweihnachtstag bietet in der englischen Fußball-Premier-League das aktuell absolute Spitzenspiel. Bei Liverpool gegen Arsenal geht es um die Tabellenführung und womöglich um eine Entscheidung im Dreikampf um den „Halbzeit-Meister“.

Jedenfalls geht es zwischen Liverpool und Arsenal um die Tabellenführung. Die einen Punkt zurückliegenden „Reds“ scheinen dabei im Vorteil, zumindest nach der Statistik. Denn seit mehr als elf Jahren hat Arsenal nicht mehr an der Anfield Road gewonnen. Damals, 2012, hatte Mikel Arteta bei den Londonern gespielt.

Nun steht er beim Leader nach 17 Spieltagen in der Trainer-Verantwortung und blickt in dieser auf fünf Siege in den jüngsten sechs Spielen zurück.

„Wir wollen gewinnen, es wird ein intensives Match und wir müssen intelligent spielen“, sagte der Spanier Arteta. Kein ruhiger Weihnachtstag wird es jedenfalls auch für ÖFB-Teamstürmer Sasa Kalajdzic. Der 26-Jährige gastiert mit Wolverhampton am 24. Dezember (14 Uhr) bei Chelsea London. Zuletzt kam der Wiener über Kurzeinsätze nicht hinaus, weshalb auch Wechselgerüchte laut wurden.